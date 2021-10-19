Хакеры стали чаще совершать DDoS-атаки на российские компании

“За три квартала 2021 года число DDoS-атак на российские компании увеличилось в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основными целями злоумышленников стали финорганизации, госсектор, а также сфера онлайн-торговли”, — сообщается в опубликованном специалистами "Ростелекома" отчете.

Помимо прочего в документе говорится о том, что дата-центры и гейминг стали меньше интересовать хакеров — количество DDoS-атак на них упало. Сообщается, что больше всего атакам подвержены компании, расположенные в Москве — их доля оценивается в 60% от общего числа случаев.