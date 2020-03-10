Хакеры стали чаще взламывать своих коллег

К слову, далеко не первый год взломщики сами становятся жертвами других пиратов, чаще всего из-за заражения через популярные инструменты для взлома и фишинга. Помимо этого вирусы-трояны njRat “вшиваются” в сливаемые базы данных и программы для генераторов ключей, которые хакеры частенько скачивают в сети.

Что интересно, эксперты также заключили, что вирус njRat, который помимо всего прочего позволяет получить доступ к рабочему столу цели зараженного киберпреступника, был разработан как минимум в 2013 году. Но обнаружить его удалось лишь сейчас, спустя 7 лет.