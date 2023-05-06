Хакеры стали реже торговать утечками данных после закрытия крупных форумов

Это связано с закрытием крупных хакерских форумов, что является стрессом для киберпреступников. Им теперь нужно найти новую площадку, привлечь покупателей. Поэтому пока будет затишье в этой сфере.

Но специалист предупредила, что это ненадолго — со временем хакеры освоятся в новых реалиях и начнут заново компроментировать базы данных.

«В целом для них это стресс, когда кого-то привлекают к ответственности, деанонимизируют тех, кто занимался администрированием форумов, для остальных это тоже маячок, что пока стоит залечь на дно и не светиться», — отметила Новикова.