Хакеры стали в два раза чаще атаковать уязвимости устройств на Linux

Количество кибератак на системы Linux увеличилось практически на 130% за первый квартал 2024 года по сравнению с прошлым годом. Эти данные были предоставлены «Лабораторией Касперского». Пик атак пришёлся на четвёртый квартал 2023 года.

Популярность операционной системы Linux на настольных компьютерах растёт, привлекая внимание как исследователей по кибербезопасности, так и злоумышленников. В 2023 году количество критических уязвимостей увеличилось в три раза по сравнению со средним показателем за 2019–2022 годы.

Александр Колёсников, эксперт по кибербезопасности из «Лаборатории Касперского», подчеркнул необходимость установки обновлений и использования надёжных защитных решений для Linux. Он также выделил важность комплексных мер безопасности, таких как защита от эксплойтов и регулярный мониторинг атак, доступные в продуктах Kaspersky Security для бизнеса и Kaspersky Symphony.