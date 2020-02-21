Хакеры украли данные 10,6 млн клиентов крупной компании, в том числе Джастина Бибера и основателя Twitter

По словам самой MGM Resorts International, взлом произошел еще прошлым летом, но журналистам удалось найти утекшие данные лишь на прошлой неделе. Так, издание ZDNet рассказало, что в большинстве похищенных файлов внесены такие данные, как имя и фамилия клиентов, дата их рождения, домашний адрес, номер телефона и прочая информация, которая, если сильно захотеть, и так без проблем находится в открытом доступе.

Но при этом стоит отметить, что около 1,3 тыс клиентов столкнулись с утечкой и паспортных данных вместе с иной конфиденциальной информацией. В их числе, по словам журналистов, оказались и достаточно высокопоставленные чиновники, бизнесмены и главы компаний, в том числе и основатель Twitter Джек Дорси.