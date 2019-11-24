Хакеры украли данные более 1 млрд пользователей соцсетей по всему миру

Специалист назвал Google Cloud в качестве сервиса, на котором злоумышленники разместили ворованные данные. К сожалению, Трою не удалось выяснить, кто именно стоит за загрузкой всех этих данных в “облако”. Что же касательно самой информации, которая была украдена, то тут все не так критично: никаких данных банковских карт или схожих личных данных в сеть не попало, но зато были размещены профили сотен миллионов людей, в том числе содержащие номера их телефонов и связанные страницы в соцсетях, таких как Facebook, Twitter, LinkedIn, Github и др.

Исследователи сумели наткнуться на данную утечку в результате работы с сервисами веб-сканирования BinaryEdge и Shodan. После того, как специалисты убедились в достоверности данных, они сразу же обратились в ФБР, сообщив о сделанной ими находке. В результате их бдительности, доступ к базе данных был заблокирован в считанные часы.