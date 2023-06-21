Хакеры украли данные более 100 тыс пользователей ChatGPT и выложили их на продажу

Утечки были обнаружены с июня 2022 года по май 2023 года. Самая значительная выгрузка данных произошла в мае 2023-го. Большая часть утечек произошла в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также в Индии, Пакистане и Бразилии.

В сливах содержится информация о доменах, IP-адресах и прочие компрометирующие пользователей данные. Большинство записей были похищены с помощью вредоносных программ, включая Raccon, шпионское ПО для Windows и Vidar.

Произошедшее может привести к тому, что злоумышленники получат доступ к личной и профессиональной информации пользователей, включая коммерческие секреты и личные данные.

Это, в свою очередь, может создать угрозу безопасности и потенциальную утечку ценной информации. Особенно в случае, когда были скомпрометированы аккаунты сотрудников крупных IT-компаний.