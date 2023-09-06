Хакеры украли деньги из банкомата, используя одноплатный компьютер Raspberry Pi

Согласно местным источникам новостей EverythingLubbock, трое злоумышленников украли более $5000 из нескольких банкоматов в районе Западного Техаса.

Злоумышленники уже были арестованы. Случилось это после того, как полиция обнаружила у них доказательства преступной деятельности банды.

Во время ареста в гостиничной комнате грабителей были найдены несколько экземпляров Raspberry Pi. Судебные документы указывают на то, что преступники использовали одноплатные компьютеры для отключения системы безопасности банкомата.

При этом детали того, каким образом они взломали систему безопасности, пока не раскрываются.

В документах также говорится, что полицейские стали свидетелями того, как эта же группа украла более $5700 из одного из банкоматов.