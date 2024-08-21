Наука и технологии
Опубликовано 21 августа 2024, 08:18
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Хакеры украли и опубликовали в сети внутренние данные Toyota

Компания подтвердила факт утечки
Хакерская группировка ZeroSevenGroup заявила, что им удалось взломать филиал Toyota в США, получив доступ к конфиденциальным данным, таким как информация о сотрудниках и клиентах, финансовые документы, сетевые схемы и многое другое.
Хакеры украли и опубликовали в сети внутренние данные Toyota
© Bleeping Computer

Для взлома использовался инструмент с открытым исходным кодом AD-Recon, который помогает извлекать информацию из Active Directory.

Toyota утверждает, что инцидент не затронул всю систему и ограничен по масштабу, но компания не раскрывает детали о том, как именно был получен доступ и сколько людей пострадало.

Отметим, что это не первая утечка данных для Toyota — в предыдущие годы компания уже сталкивалась с подобными проблемами, включая утечку информации о клиентах и данных телематических систем.

Подобные инциденты ставят под сомнение эффективность мер безопасности компании, несмотря на внедрение систем мониторинга и контроля за облачными конфигурациями после предыдущих утечек.

Источник:Bleeping Computer
Автор:Булат Кармак
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