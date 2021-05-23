Хакеры украли персональные данные более миллиона пользователей приложения для знакомств

Так, информация о 1,7 млн пользователях приложения для знакомств Omiai в Японии была похищена злоумышленниками, что произошло из-за незаконных подключений к серверу. В полиции установили, что сама кража происходила еще в прошлом месяце, а именно 20 по 26 апреля. Отмечается, что именно в этот промежуток были замечены многократные подключения к серверу компании.

Известно, что данная утечка привела к тому, что злоумышленники получили персональные данные пользователей, включая сканы и фотографии водительских удостоверений, паспортов и страховых полисов. Этой информацией сама компания владела для выявления возраста пользователей.