Наука и технологии
16:45, 14 ноября 2022
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Хакеры украли персональные данные всех клиентов сервиса аренды Whoosh и слили их в Сеть

Пока что за деньги

Ещё в начале ноября Whoosh заявила об успешном отбитии атак хакеров. Но теперь стало известно, что злоумышленники всё же смогли обойти защиту специалистов компании.

Хакеры украли персональные данные всех клиентов сервиса аренды Whoosh и слили их в Сеть

Результатом этого стало появление в Сети полной базы данных сервиса аренды электросамокатов. Сообщается, что в ней содержится 7,3 млн записей, среди которых можно найти имена пользователей, телефоны, адреса электронной почты, часть данных банковских карт и т.д.

Известно, что слитая база актуальна на ноябрь 2022 года. Доступ к ней можно получить лишь за деньги — хакеры не стали публиковать её с открытым доступом.

Что интересно, к Whoosh с просьбой о комментарии обратились наши коллеги из RB.ru. В компании ответили, что её позиция не менялась с начала ноября.

Источник фото:xakep.ru
Источник:Telegram
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