Хакеры украли персональные данные всех клиентов сервиса аренды Whoosh и слили их в Сеть

Результатом этого стало появление в Сети полной базы данных сервиса аренды электросамокатов. Сообщается, что в ней содержится 7,3 млн записей, среди которых можно найти имена пользователей, телефоны, адреса электронной почты, часть данных банковских карт и т.д.

Известно, что слитая база актуальна на ноябрь 2022 года. Доступ к ней можно получить лишь за деньги — хакеры не стали публиковать её с открытым доступом.

Что интересно, к Whoosh с просьбой о комментарии обратились наши коллеги из RB.ru. В компании ответили, что её позиция не менялась с начала ноября.