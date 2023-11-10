Хакеры «уронили» ChatGPT на несколько часов. Виной всему DDoS-атака

ChatGPT, ставший популярным инструментом искусственного интеллекта, внезапно перестал отвечать на запросы пользователей. Создатели сервиса сообщили о периодических сбоях в его работе, связывая происходящее с «ненормальным трафиком, характерным для DDoS-атаки».

DDoS-атака (распределённая атака типа «отказ в обслуживании») осуществляется злоумышленниками, которые намеренно перегружают пропускную способность цели, в данном случае серверы ChatGPT, обрушив на них поток трафика.

Учитывая, что избыток трафика может вывести из строя серверы ChatGPT, неудивительно, что хакеры выбрали именно такой способ для нарушения его работы.

Напомним, что незадолго до этого OpenAI провела конференцию, которую эксперты уже успели сравнить с демонстрацией первого iPhone в 2007 году. Совпадение?