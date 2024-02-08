Хакеры установили рекорд, заработав в 2023 году более $1 млрд

Это значительное увеличение по сравнению с 2022 годом, когда доходы от выкупов составили около $567 млн.

По данным компании Chainalysis, специализирующейся на мониторинге блокчейна, такой рост обусловлен притоком новых хакеров и крупными атаками, приносящими миллионные выплаты.

Одной из самых заметных кампаний стала атака группировки CL0P, которая использовала ранее неизвестную уязвимость в сервисе передачи файлов MOVEit, широко используемом в бизнесе и правительственных учреждениях.

Эта кампания позволила CL0P временно стать самым заметным игроком в экосистеме программ-вымогателей, принеся более $100 млн выкупов.

Данные о выплатах за 2023 год также указывают на то, что в киберпреступность втягиваются новые участники, привлекаемые высокой прибылью и низким порогом входа.

Например, одна из операций, известная как Phobos, продавала доступ к своему вирусу-вымогателю другим хакерам, позволяя менее опытным киберпреступникам проводить собственные атаки.