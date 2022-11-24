Хакеры устроили охоту на пользователей. оплачивающих товары частями

Это система, позволяющая оплачивать покупки равными частями в течение короткого периода времени без договора с банком.

Мошенники начали использовать фишинговые страницы, копирующие подобные сервисы. Ссылки на них распространяются в основном через электронную почту.

Пользователь получает письмо якобы от сервиса с сообщением о необходимости обновить платёжные данные: номер карты, CVV-код. Это чувствительная информация, и когда такие данные через фишинговую страницу, замаскированную под сервис оплаты частями, попадают в руки злоумышленников, человек лишается всех своих денег.

«Фишинговые письма имитируют популярные сервисы и манипулируют чувствами пользователей, чтобы получить доступ к их данным, поэтому такие атаки наносят серьёзный урон. Например, чаще всего злоумышленники подделывают уведомления от банков, соцсетей и государственных сервисов», — предупредил руководитель группы информационной безопасности «Почты Mail.ru» Денис Денисов.

«Сезон скидок — активное время не только для продавцов и покупателей, но и для злоумышленников. В обычные дни слишком низкая цена товара может насторожить, но в период распродаж и «чёрной пятницы» это не столь очевидно. В это время люди бывают менее бдительными, а мошенники пользуются ажиотажем, — рассказала контент-аналитик «Лаборатории Касперского»Ольга Свистунова.