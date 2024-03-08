Хакеры в ходе саммита НАТО взломали спецсайты и многое рассказали миру

Опубликовано 08 марта 2024, 02:09
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Хакеры в ходе саммита НАТО взломали спецсайты и многое рассказали мируСделали секретную информацию публичной
Глава военной разведки Литвы Элегиюс Паулавичюс в ходе ежегодного отчёта заявил, что некие хакеры из «недружественных стран» взломали секретные спецсайты с важной информацией о делегациях, прибывших на саммит НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.
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Паулавичюс привёл данные из сводного публичного отчёта департамента госбезопасности Литвы и второго департамента оперативных служб — военной разведки при Министерстве обороны. Военный отметил, что хакеры не только взломали сайты, но и сделали публичной важную и чувствительную информацию о времени прибытия делегаций на саммит в аэропорт Вильнюса, в каких гостиницах остановятся гости, имена и фамилии охраны, данные об их оружии и средствах связи.
Разумеется, представитель литовских спецслужб заявил, что хакеры действовали по указу российской разведки, но, как водится, никаких доказательств не привёл.
«Это имело место. Факт такого взлома зафиксирован», — заявил Паулавичюс.