Хакеры в ходе саммита НАТО взломали спецсайты и многое рассказали миру

Паулавичюс привёл данные из сводного публичного отчёта департамента госбезопасности Литвы и второго департамента оперативных служб — военной разведки при Министерстве обороны. Военный отметил, что хакеры не только взломали сайты, но и сделали публичной важную и чувствительную информацию о времени прибытия делегаций на саммит в аэропорт Вильнюса, в каких гостиницах остановятся гости, имена и фамилии охраны, данные об их оружии и средствах связи.

Разумеется, представитель литовских спецслужб заявил, что хакеры действовали по указу российской разведки, но, как водится, никаких доказательств не привёл.

«Это имело место. Факт такого взлома зафиксирован», — заявил Паулавичюс.