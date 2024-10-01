Хакеры вернули возможность заправлять картриджи принтеров HP дома в новые модели

Как показал YouTube-блогер Джей Саммет в своём видео, атака «человек посередине» позволяет обмануть принтер, заставляя его думать, что картридж не достиг лимита страниц, даже если чернила были заправлены вручную.

В последние годы HP активно борется с использованием сторонних картриджей, внедряя чипы, которые проверяют подлинность расходных материалов. Однако высокие цены на оригинальные чернила вынуждают пользователей искать альтернативы.

Новый метод предполагает добавление гибкой печатной платы на контакты картриджа, что позволяет изменить сигнал и обойти ограничения, связанные с количеством отпечатанных страниц.

Несмотря на попытки HP защитить свои устройства и оправдать такие меры вопросами безопасности, многие потребители рассматривают эти действия как антиконсьюмерские, что ведёт к росту числа судебных исков против компании и её DRM-политики.