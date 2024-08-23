Хакеры всё чаще начали атаковать Windows через уязвимости в драйверах

Рост таких киберпреступлений наблюдался во втором квартале 2024 года: рост составил 23% по сравнению с первым кварталом. Злоумышленники отключают защиту ОС и пытаются повысить привилегии в системе.

При этом растёт и число инструментов для использования уязвимостей в драйверах: с 2021 года в Сети появилось 24 подобных инструмента, 16 — в 2023 году.

«Это даёт им (хакерам) возможность осуществлять различные вредоносные действия, например, внедрять программы-вымогатели или закрепляться в системе для шпионажа или саботажа, проводить сложные целевые атаки», — сообщили в «Лаборатории Касперского».