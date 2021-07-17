Хакеры выпустили новую криптовалюту для мемной войны с Илоном Маском

Об этом сообщил один из хакеров группировки в видео, размещенном на канале Anonymous в YouTube. Название Anon Inu криптовалюта получила в честь породы собак сиба-ину, по аналогии с другой мемной криптовалютой, которую продвигает Илон Маск — Dogecoin. Один из хакеров Anonymous сообщил, что группировка частично направит свои доходы в приюты для бездомных собак. Помимо прочего пользователям, которые поддержать Anon Inu, были обещаны бонусы, токены NFT и другие подарки.

Есть у создания этой криптовалюты и более серьезная цель. Таким образом хакеры обратили внимание на запрет майнинга в Китае, выступив против него.