Хакеры выставили на продажу более полумиллиона аккаунтов сервиса для видеозвонков

Известно, что выставленные на продажу аккаунты были куплены специалистами по кибербезопасности компании Cyble по 90 копеек. Было установлено, что продавал их русскоязычный пользователь Telegram. Издание отмечает, что ряд выставленных на продажу аккаунтов принадлежали клиентам Cyble. Хакерами, в свою очередь, были раскрыты не только адреса электронных почт аккаунтов, но и логины, пароли, ссылки на чаты, а также коды для управления видеозвонками.

Напомним, что буквально в начале апреля на популярных видеосервисах YouTube и Vimeo были опубликованы записи тысячи разговоров, проведенных в сервисе Zoom.