Наука и технологии
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Хакеры выставили на продажу паспортные данные клиентов Oriflame

После серии прицельных кибератак
Как стало известно, на сайт производителя косметики Oriflame была совершена серия кибератак, после чего на одном из хакерских форумов на продажу выставили паспортные данные порядка 1,3 млн клиентов компании.
Хакеры выставили на продажу паспортные данные клиентов Oriflame

Компания уже обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением и будет при их участии расследовать инцидент. Как отметили некоторые специалисты по кибербезопасности, база с таким количеством паспортных данных может стоить на чёрном рынке сотни тысяч долларов. Теперь хакеры могут использовать эти данные для оформления микрокредитов, телефонного или онлайн-мошенничества. Ашот Оганесян, основатель сервиса разведки утечек данных DLBI, отметил, что, судя по всему, «компания отказалась выкупать данные у злоумышленников, поэтому теперь они выкладываются в публичный доступ».

При этом источник отмечает, что по словам представителей компании, пароли, данные коммерческих операций, номера телефонов и банковских счетов не затронуты атаками.