Хакеры выставили на продажу паспортные данные клиентов Oriflame

Компания уже обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением и будет при их участии расследовать инцидент. Как отметили некоторые специалисты по кибербезопасности, база с таким количеством паспортных данных может стоить на чёрном рынке сотни тысяч долларов. Теперь хакеры могут использовать эти данные для оформления микрокредитов, телефонного или онлайн-мошенничества. Ашот Оганесян, основатель сервиса разведки утечек данных DLBI, отметил, что, судя по всему, «компания отказалась выкупать данные у злоумышленников, поэтому теперь они выкладываются в публичный доступ».

При этом источник отмечает, что по словам представителей компании, пароли, данные коммерческих операций, номера телефонов и банковских счетов не затронуты атаками.