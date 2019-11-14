Хакеры выявили новый метод кражи денег с банковской карты

По словам представителей Сбербанка, в 80% случаев мошенники выводят средства на виртуальную карту онлайн-кошельков, используя при этом систему card2card, с помощью которой возможно пересылать деньги по номеру виртуальной карты. Новый метод в большинстве случаев происходит по одному сценарию: злоумышленник вводит данные карты с которой планирует вывести средства, а также вбивает номер виртуальной карты, на которую ожидает их получить. После этого пользователю карты поступает оповещение с кодом подтверждения данной операции, в это же время мошенники, выдавая себя за сотрудников службы безопасности банка, убеждают владельца карты в необходимости сообщить поступивший код. В конечном счете деньги оказываются на виртуальных картах, в числе которых “Яндекс.Деньги”, QIWI или Webmoney.

”Чаще card2card-сервисы используются в качестве транзитного этапа по выводу денег, конечная точка — физический «пластик», с которого можно снять наличные”, — рассказал Сергей Чернокозинский, глава департамента информационной безопасности ОТП банка.