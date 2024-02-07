Хакеры взломали 3 млн зубных щеток и создали из них ботнет для DDoS-атак

Опубликовано 07 февраля 2024, 10:39
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Хакеры взломали 3 млн зубных щеток и создали из них ботнет для DDoS-атакНестандартный подход к вопросу
Около трех миллионов умных зубных щеток были заражены вредоносным ПО и использованы в качестве ботнета для проведения DDoS-атаки на веб-сайт швейцарской компании, что привело к значительным финансовым потерям.
Этот необычный случай кибератаки, осуществленный с помощью предметов повседневного использования, подчеркивает уязвимость подключенных к интернету устройств.
Зараженные зубные щетки, работающие на Java-основанной операционной системе, были превращены в инструменты для атаки, несмотря на то, что их первоначальное предназначение — отслеживание и улучшение гигиены полости рта пользователей.
Эксперты из швейцарского отделения глобальной кибербезопасной компании Fortinet уже предоставили рекомендации по защите умных зубных щеток и других подключенных устройств от подобных угроз. Но сам факт произошедшего не может не удивлять.