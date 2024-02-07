Хакеры взломали 3 млн зубных щеток и создали из них ботнет для DDoS-атак

Этот необычный случай кибератаки, осуществленный с помощью предметов повседневного использования, подчеркивает уязвимость подключенных к интернету устройств.

Зараженные зубные щетки, работающие на Java-основанной операционной системе, были превращены в инструменты для атаки, несмотря на то, что их первоначальное предназначение — отслеживание и улучшение гигиены полости рта пользователей.

Эксперты из швейцарского отделения глобальной кибербезопасной компании Fortinet уже предоставили рекомендации по защите умных зубных щеток и других подключенных устройств от подобных угроз. Но сам факт произошедшего не может не удивлять.