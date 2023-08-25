Хакеры взломали базу данных компании, занимающейся банкротством криптобиржи FTX

17:23, 25 августа 2023
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Хакеры взломали базу данных компании, занимающейся банкротством криптобиржи FTXИ заполучили данные пользователей
Компания Kroll, принимающая претензии по делу о банкротстве криптобирж BlockFi и FTX, предупредила пользователей о взломе внутренней базы с адресами, личной почтой и суммами остатков на счетах клиентов FTX. Криптобиржи подтвердили факт взлома и уточнили, что инцидент произошёл именно на стороне Kroll.
Хакерам удалось взломать базу компании через оказавшийся в их распоряжении телефон сотрудника. Они получили доступ к облачному хранилищу. Учётная запись сотрудника заблокирована, по факту взлома начато внутренне расследование. При этом средства клиентов не пострадали.
Также отмечается, что злоумышленники создали фейковый сайт, на котором якобы можно вернуть средства. В качестве оповещений пользователям приходят фишинговые письма.