Хакеры взломали базу данных компании, занимающейся банкротством криптобиржи FTX

Хакерам удалось взломать базу компании через оказавшийся в их распоряжении телефон сотрудника. Они получили доступ к облачному хранилищу. Учётная запись сотрудника заблокирована, по факту взлома начато внутренне расследование. При этом средства клиентов не пострадали.

Также отмечается, что злоумышленники создали фейковый сайт, на котором якобы можно вернуть средства. В качестве оповещений пользователям приходят фишинговые письма.