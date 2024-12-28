Наука и технологии
Опубликовано 28 декабря 2024, 02:15
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Хакеры взломали цифровой магазин космического агентства для кражи платёжных карт

Взлом может касаться не только магазина, но и систем ЕКА
Официальный интернет-магазин Европейского космического агентства (ЕКА) стал жертвой целенаправленной хакерской атаки. Злоумышленники внедрили вредоносный скрипт, создающий фальшивую страницу оплаты Stripe, на которую пользователь переходит во время оформления заказа.
Хакеры взломали цифровой магазин космического агентства для кражи платёжных карт

© ESA

Онлайн-магазин на данный момент недоступен, появляется сообщение о его временной недоступности. Вредоносный скрипт, написанный на JavaScript, собирал информацию о покупателях, включая данные платёжных карт. Компания Sansec, занимающаяся безопасностью электронной коммерции, обнаружила вредоносный скрипт и предупредила о возможной опасности для сотрудников агентства, так как магазин, вероятнее всего, связан с системами ЕКА.

Также было обнаружено, что домен для утечки информации имеет похожее имя с легальным магазином агентства. И, как отмечает портал Bleeping Computer, в связи со взломом не стоит забывать, что функция ЕКА заключается «в расширении границ космической деятельности, создании ракет и спутников, а также подготовке астронавтов».