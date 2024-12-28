Хакеры взломали цифровой магазин космического агентства для кражи платёжных карт

Онлайн-магазин на данный момент недоступен, появляется сообщение о его временной недоступности. Вредоносный скрипт, написанный на JavaScript, собирал информацию о покупателях, включая данные платёжных карт. Компания Sansec, занимающаяся безопасностью электронной коммерции, обнаружила вредоносный скрипт и предупредила о возможной опасности для сотрудников агентства, так как магазин, вероятнее всего, связан с системами ЕКА.

Также было обнаружено, что домен для утечки информации имеет похожее имя с легальным магазином агентства. И, как отмечает портал Bleeping Computer, в связи со взломом не стоит забывать, что функция ЕКА заключается «в расширении границ космической деятельности, создании ракет и спутников, а также подготовке астронавтов».