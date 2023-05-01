Хакеры взломали и получили полный контроль над европейским спутником

Целью учёных стал маленький спутник OPS-SAT, принадлежащий Европейскому космическому агентству (ESA). Они смогли не только обойти системы защиты спутника, но и взять контроль над ним.

Хакеры получили доступ к глобальной системе позиционирования, системе ориентации и бортовой камере OPS-SAT. Однако, они не мешали работе устройства и не меняли его орбиту.

По словам экспертов Thales, им удалось взломать спутник, используя стандартные права доступа для входа в интерфейс управления. Это позволило им получить полный контроль над оборудованием и возможность загрузить вредоносный код в его программное обеспечение.

Вице-президент Thales Пьер-Ив Жоливе подчеркнул, что космическая отрасль должна уделять внимание кибербезопасности на всех этапах разработки и эксплуатации спутников. Это поможет предотвратить подобные инциденты в будущем.