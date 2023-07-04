Хакеры взломали криптоплатформу и «нарисовали» себе $42 млрд в цифровой валюте

Хакеры использовали уязвимость в протоколе межсетевого моста и смарт-контрактах, что позволило им манипулировать функциями и создавать токены.

Атака затронула 57 криптовалютных активов в 10 блокчейнах, включая Ethereum, BNB Chain, Polygon и другие.

По оценкам экспертов, хакерам удалось сгенерировать токены BNB на сумму около $100 млн и токены BUSD на сумму в $10 млрд.

Кроме того, было создано огромное количество токенов Shiba Inu и других альткоинов. Радует, что хакеры смогли реализовать лишь часть похищенных средств из-за ограниченного спроса. Но в общей сложности на их кошельках было криптовалюты на $42 млрд.

Это не первый случай взлома Poly Network: в прошлом году хакер похитил $600 млн, но позднее вернул средства и получил вознаграждение от платформы.