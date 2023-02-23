Хакеры взломали крымские радиостанции и транслировали главу украинского ГУР

Хакеры взломали крымские радиостанции и транслировали главу украинского ГУРНо вещание быстро прекратили
Редакции двух крымских радиостанций, «Спутник» и «Вера», сообщили о взломе, вероятно, украинскими хакерами оборудования, подготавливающего сигнал для передачи на частотах FM. Информацию подтвердили в министерстве внутренней политики, информации и связи республики.
Фото: Radiolize.com
Это произошло утром 23 февраля. Вместо запланированного контента в эфир вышло обращение главы украинского Главного управления разведки (ГУР) и зазвучал гимн Украины. При этом вещание удалось быстро прервать и восстановить запланированную сетку.
Как отметили в редакции крымской радиостанции «Вера», в Алуште, Белогорске, Джанкое и Судаке хакерам удалось выложить свой контент, но в Севастополе и Симферополе не получилось.
Радиостанция «Спутник» также подтвердила, что вещание смогли восстановить достаточно быстро.