Хакеры взломали крымские радиостанции и транслировали главу украинского ГУР

Это произошло утром 23 февраля. Вместо запланированного контента в эфир вышло обращение главы украинского Главного управления разведки (ГУР) и зазвучал гимн Украины. При этом вещание удалось быстро прервать и восстановить запланированную сетку.

Как отметили в редакции крымской радиостанции «Вера», в Алуште, Белогорске, Джанкое и Судаке хакерам удалось выложить свой контент, но в Севастополе и Симферополе не получилось.

Радиостанция «Спутник» также подтвердила, что вещание смогли восстановить достаточно быстро.