Хакеры взломали НАТО и слили в открытый доступ секретные документы военного альянса

Это уже второе нападение на ресурсы альянса за последние три месяца. Хактивисты утверждают, что им удалось похитить несколько тысяч документов с шести сайтов, связанных с НАТО.

Среди них порталы образовательного ресурса, логистической сети, инвестиционного подразделения и другие. Всего было выложено более 3 тыс документов общим объёмом 7,81 ГБ.

Группировка SiegedSec известна своими атаками на государственные и надгосударственные структуры. В июле 2023 года они уже заявляли о взломе ресурсов НАТО.

Представитель альянса подтвердил факт атаки, заявив, что организация серьёзно относится к кибербезопасности и принимает все необходимые меры для устранения инцидента.

Стоит отметить, что хактивисты утверждают, что их действия не связаны с текущими политическими конфликтами и являются ответом на нарушение прав человека странами НАТО.