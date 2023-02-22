Хакеры взломали несколько российских радиостанций: эксперт объяснил, как это удалось сделать

22:13, 22 февраля 2023
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Хакеры взломали несколько российских радиостанций: эксперт объяснил, как это удалось сделатьПодменили файл в плейлисте
Хакеры взломали серверы радиостанций и подменили файл утреннего плейлиста на свой. Киберэксперт Сергей Вакулин рассказал, каким образом хакеры смогли взломать несколько российских радиостанций в разных регионах страны, и выложили в эфир сигнал воздушной тревоги и сообщения об угрозе ракетных ударов.
Фото: Radiotoday.com.au
По мнению Вакулина, хакеры сделали это с мощью удалённого доступа к серверам. Вряд ли они транслировали свой контент онлайн, поскольку так их можно засечь. Скорее всего, злоумышленники подменили один из файлов в плейлисте, который был настроен на утренний эфир пока в студии ещё никого нет.
Эксперт отметил, что, вероятнее всего, хакеры смогли получить доступ к серверам радиостанций, используя слитую в Сеть информацию.