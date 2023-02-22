Хакеры взломали несколько российских радиостанций: эксперт объяснил, как это удалось сделать

По мнению Вакулина, хакеры сделали это с мощью удалённого доступа к серверам. Вряд ли они транслировали свой контент онлайн, поскольку так их можно засечь. Скорее всего, злоумышленники подменили один из файлов в плейлисте, который был настроен на утренний эфир пока в студии ещё никого нет.

Эксперт отметил, что, вероятнее всего, хакеры смогли получить доступ к серверам радиостанций, используя слитую в Сеть информацию.