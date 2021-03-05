Наука и технологии
Сегодня в 08:34
Хакеры взломали один из старейших форумов российских киберпреступников
И даже оставили своё сообщение его участникам
Некоторое время назад специалисты Flashpoint обнаружили «дыру» в безопасности одного из старейших форумов в России, посвящённого киберпреступлениям. Сейчас же стало известно, что неизвестные хакеры воспользовались ею и взломали площадку.
Речь идёт о ресурсе под названием Maza, который был открыт ещё в 2003 году как закрытое сообщество людей, интересующихся незаконными областями интернета.
И вот, посторонние (или не совсем) злоумышленники получили доступ к данным участников форума, пишет ZDNet. В числе украденной информации значатся ID-пользователей, имена пользователей, электронные адреса и ссылки на мессенджеры (Skype, MSN и т.д). В общей сложности, хакеры получили на руки данные около 2000 пользователей.
Отметим, что основной тематикой для общения в Maza были создание/использование вирусов, интернет-мошенничество, кардинг и прочие не очень законные занятия.