Хакеры взломали один из старейших форумов российских киберпреступников

Речь идёт о ресурсе под названием Maza, который был открыт ещё в 2003 году как закрытое сообщество людей, интересующихся незаконными областями интернета.

И вот, посторонние (или не совсем) злоумышленники получили доступ к данным участников форума, пишет ZDNet. В числе украденной информации значатся ID-пользователей, имена пользователей, электронные адреса и ссылки на мессенджеры (Skype, MSN и т.д). В общей сложности, хакеры получили на руки данные около 2000 пользователей.