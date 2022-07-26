Хакеры взломали Ozon и слили в сеть данные клиентов онлайн-магазина

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Хакеры взломали Ozon и слили в сеть данные клиентов онлайн-магазинаУтечка произошла из службы поддержки
Telegram-канал «Утечки информации» рассказал об утечке данных клиентов о покупках в онлайн-магазине Ozon.
Сообщается, что на одном из анонимных форумов появилось 12 снимков переписки неназванного сотрудника Ozon c покупателями. На фото нет платёжной информации, а сами снимки не индекисруются, что сводит их распространение к нулю.
Утечка произошла из службы поддержки магазина, но ситуация в том, что сотрудники поддержки не имеют доступа к платёжным данным клиентов, а также обладают ограниченной возможностью поиска по данным пользователей во внутренней системе.