Хакеры взломали Ozon и слили в сеть данные клиентов онлайн-магазина

Сообщается, что на одном из анонимных форумов появилось 12 снимков переписки неназванного сотрудника Ozon c покупателями. На фото нет платёжной информации, а сами снимки не индекисруются, что сводит их распространение к нулю.

Утечка произошла из службы поддержки магазина, но ситуация в том, что сотрудники поддержки не имеют доступа к платёжным данным клиентов, а также обладают ограниченной возможностью поиска по данным пользователей во внутренней системе.