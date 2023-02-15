Хакеры взломали почту Королевской семьи Великобритании и потребовали выкуп

Разумеется, LockBit не связаны с Россией. Это достаточно известная своими дерзкими атаками кибергруппировка. После взлома Королевской почты хакеры потребовали 0,5% от годовой выручки компании International Distribution Services, в которую входит сервис. Это почти $80 млн.

Один из переговорщиков заявил, что компания не выплатит выкуп ни при каких обстоятельствах. В свою очередь, LockBit заявила, что обнародует «большие объёмы данных», в которые входит информация о доходах и бизнес-задачах Королевской почты.