Хакеры взломали разработчика технологий по борьбе с кибератаками

Также, по словам агентства, в связи с данной атакой могли утечь множественные секретные данные, касающиеся госведомств и бизнес-партнеров Mitsubishi. Так ли это, специалистам только предстоит выяснить. Но при этом, что важно, различные конфиденциальные данные, связанные с обороной, энергетикой и транспортной инфраструктурой, никак не были тронуты.

По имеющимся на сегодняшний день данным, еще в июне прошлого года была замечена подозрительная активность с устройства, находящегося на территории Японии, которое в свою очередь предоставило доступ китайским хакерам к данным головного офиса Mitsubishi.