Наука и технологии
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Хакеры взломали Ростелеком и выложили в сеть часть внутренней базы компании

Ситуация не из приятных
За последние пару лет хакерские группировки стали особенно активны. На этот под раздачу одной из них попал государственного провайдера Ростелеком.
Хакеры взломали Ростелеком и выложили в сеть часть внутренней базы компании

Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в Сети, в открытом доступе, можно найти базу, которая содержит в себе подробные данные о сотрудниках госкомпании.

Сегодня в открытый доступ «слили» таблицу внутренних аккаунтов компании Ростелеком. Всего 109 300 строк.

Утечки информации

База состоит из таких данных, как ФИО, адреса внутренней электронной почты (на домене и поддоменах rt.ru), должность, телефоны, логины и т.д.

Ситуацию уже прокомментировали представители Ростелекома. Они заявили, что хоть слитую базу можно обнаружить в Telegram-каналах, предположительно связанных с украинскими хакерами, в компании не связывают случившееся с результатом работы украинской стороны.

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