Хакеры взломали Ростелеком и выложили в сеть часть внутренней базы компании

База состоит из таких данных, как ФИО, адреса внутренней электронной почты (на домене и поддоменах rt.ru), должность, телефоны, логины и т.д.

Ситуацию уже прокомментировали представители Ростелекома. Они заявили, что хоть слитую базу можно обнаружить в Telegram-каналах, предположительно связанных с украинскими хакерами, в компании не связывают случившееся с результатом работы украинской стороны.