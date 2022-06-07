Хакеры взломали Ростелеком и выложили в сеть часть внутренней базы компании

Сегодня в 15:53
1 мин.
Хакеры взломали Ростелеком и выложили в сеть часть внутренней базы компанииСитуация не из приятных
За последние пару лет хакерские группировки стали особенно активны. На этот под раздачу одной из них попал государственного провайдера Ростелеком.
Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в Сети, в открытом доступе, можно найти базу, которая содержит в себе подробные данные о сотрудниках госкомпании.
Сегодня в открытый доступ «слили» таблицу внутренних аккаунтов компании Ростелеком. Всего 109 300 строк.
Утечки информации
База состоит из таких данных, как ФИО, адреса внутренней электронной почты (на домене и поддоменах rt.ru), должность, телефоны, логины и т.д.
Ситуацию уже прокомментировали представители Ростелекома. Они заявили, что хоть слитую базу можно обнаружить в Telegram-каналах, предположительно связанных с украинскими хакерами, в компании не связывают случившееся с результатом работы украинской стороны.