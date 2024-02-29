Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 29 февраля 2024, 21:51
1 мин.

Хакеры взломали сайты госорганов Молдавии и выкрали данные с 2014 года

И грозятся повлиять на государственный документооборот страны
Хакеры из кибергруппировки Just Evil, за созданием которой якобы стоит российская команда KillNet, заявили, что взломали сайты госведомств Молдавии, включая Министерство юстиции.
Хакеры взломали сайты госорганов Молдавии и выкрали данные с 2014 года

© Ferra.ru

Хакеры утверждают, что в результате взлома получили данные с 2014 года: реестры госслужащих Молдавии с личной информацией, в том числе ФИО, адреса электронной почты, номера телефонов и даже должности сотрудников многих госорганов.

За эту информацию хакеры якобы требуют 40 тысяч евро, или порядка 3,9 млн рублей. Также хакеры угрожают тем, что могут внести в государственные документы «незаметные корректировки» и в целом повлиять на «систему документооборота Министерства Юстиции Молдовы».

Власти страны пока никак этот инцидент не прокомментировали.

Источник:KP.MD
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#хакеры
,
#Killnet
,
#взлом