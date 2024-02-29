Хакеры взломали сайты госорганов Молдавии и выкрали данные с 2014 года

Хакеры утверждают, что в результате взлома получили данные с 2014 года: реестры госслужащих Молдавии с личной информацией, в том числе ФИО, адреса электронной почты, номера телефонов и даже должности сотрудников многих госорганов.

За эту информацию хакеры якобы требуют 40 тысяч евро, или порядка 3,9 млн рублей. Также хакеры угрожают тем, что могут внести в государственные документы «незаметные корректировки» и в целом повлиять на «систему документооборота Министерства Юстиции Молдовы».

Власти страны пока никак этот инцидент не прокомментировали.