Хакеры взломали серверы владельцев AliExpress для майнинга криптовалюты на их мощностях

Попытки перехватить доступ к облачным мощностям продолжаются до сих пор. С его помощью злоумышленники добывают криптовалюту Monero.

Специалисты отметили, что Alibaba — не единственная жертва хакеров. Подобным атакам в последнее время подвергаются и другие азиатские компании, в том числе Huawei.