Хакеры взломали сеть больниц Британии и заблокировали назначение процедур

Этот инцидент спровоцировал массовый перенос времени приёма пациентов и изменения в графиках назначенных процедур. Некоторые внутренние сервисы, в том числе назначения процедур были полностью остановлены. По сообщениям источника, информация о кибератаке была обнародована в понедельник, 25 ноября, но перебои в работе продолжаются и сейчас.

Опасность взлома в том, что больницы, которые входят в сеть WUTH, обеспечивают круглосуточную неотложную помощь, экстренные медицинские услуги, реанимацию, хирургию, диагностику, педиатрию, родильные дома и онкологическую помощь.

Известно, что столь мощная кибератака вынудила WUTH отключить часть IT-систем и перейти на ручное управление, что неизбежно привело к задержкам и перебоям в обслуживании.

«Мы прилагаем все усилия для устранения проблемы после того, как в начале этой недели в тресте был объявлен крупный инцидент, вызванный целенаправленным нарушением кибербезопасности. Обнаружив подозрительную активность, мы в качестве меры предосторожности изолировали наши системы, чтобы не допустить распространения проблемы. Это привело к тому, что некоторые IT-системы были отключены», — говорится в последнем сообщении организации.