Хакеры взломали систему компании Acer и украли более 60 ГБ данных

На этот раз в результате хакерской атаки были похищены более 60 ГБ внутренних данных компании. Как пишет ZDNet, Acer уже признала, что преступники получили доступ к данным миллионов клиентов. В том числе у них на руках оказались сведения об их именах, адресах и номерах телефонов.

Вместе с тем, хакеры также похитили финансовую и аудиторскую корпоративную информацию. Как рассказали представители компании, вся она носила исключительно конфиденциальный характер.

Сообщается, что за данной атакой стоят хакеры из группировки Desorden. Для того, чтобы доказать успешность проведённой ими акции, злоумышленники опубликовали в свободный доступ часть похищенных данных. В том числе и финансовых.