Хакеры взломали соцсети Министерства обороны Великобритании

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Хакеры взломали соцсети Министерства обороны ВеликобританииУже проводится расследование
За первую половину 2022 года хакеры показали заметный рост активности. Теперь же стало известно, что их длинные руки добрались и до Министерства обороны Великобритании.
Представители военного ведомства заявили, что неизвестные успешно взломали их страницы в двух социальных сетях: Twitter и YouTube. На данный момент Минобороны ведёт активное расследование в связи со случившемся.
Мы предельно серьёзно относимся к информационной безопасности и работаем над решением проблемы.
Минобороны Великобритании
Напомним, что ранее также стало известно о проведённой российской хакерской группой Killnet атаковала атаки на сайт Федеральной налоговой платёжной системы США. Её представители признались, что в результате их деятельности ресурс был недоступен для пользователей в течение пяти часов.