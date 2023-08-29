Хакеры взломали создателей шпионского ПО и стёрли данные пользователей 76 000 смартфонов

По данным TechCrunch, хакеры удалили информацию об устройствах, чтобы защитить жертв от незаконного слежения. В заметке, полученной журналистами, хакеры написали: «Потому что #fuckstalkerware».

Программное обеспечение WebDetetive предоставляет пользователям неограниченный доступ к устройствам жертв. Это может быть использовано как для государственной слежки, так и для преследования отдельных лиц.

ПО работает так: на смартфон жертвы загружается приложение под псевдонимом, которое остаётся незамеченным и предоставляет полный доступ к устройству.

Взлом WebDetetive затронул более 76 000 устройств и освободил более 1,5 ГБ данных с серверов приложения. И хоть TechCrunch не подтвердил независимо удаление данных с серверов WebDetetive, кэш данных, предоставленный хакерами, позволяет предположить, что они действительно смогли выполнить свои заявления.