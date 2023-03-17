Наука и технологии
07:51, 17 марта 2023
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Хакеры взломали власти США, использовав уязвимость 4-летней давности

Уж как-то слишком безалаберно

Правительство США призналось, что сразу несколько хакерских группировок использовали уязвимость в Telerik, инструменте для разработки компонентов и тем веб-приложений, для взлома их систем.

Хакеры взломали власти США, использовав уязвимость 4-летней давности

Фото: Avast

Самое интересное, что уязвимость под номером CVE-2019-18935 была обнаружена ещё в 2019 году и имела рейтинг 9,8 из 10 (критический).

Хакеры «успешно запустили удалённый» код на веб-сервере федерального агентства и получили доступ к его внутренним ресурсам. Сканер уязвимостей системы не смог обнаружить брешь в защите, поскольку программное обеспечение Telerik было установлено вне зоны регулярного сканирования.

По мнению американских властей, одна из группировок, причастная к атаке, спонсируется правительством Китая. Пекин, в свою очередь, неоднократно опровергал обвинения в кибершпионаже против США.

Источник:CISA
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