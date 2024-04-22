Хакеры взломали Volkswagen и украли данные компании за многие годы

Предполагается, что за атаками могут стоять хакеры из Китая. Посольство КНР, в свою очередь, отвергает эти обвинения.

Как стало известно, хакеры орудовали в период с 2010 по 2015 год, похитив у Volkswagen до 19 тыс файлов с различными техническими данными. В самом концерне подтвердили факт взлома, однако не стали раскрывать детали.

Согласно информации немецких СМИ, хакеров в первую очередь интересовали такие области, как «разработки бензиновых двигателей», «разработки трансмиссий» и «трансмиссий с двойным сцеплением».

Атаки проходили в несколько этапов: сначала, в 2010 году, злоумышленники начали анализ инфраструктуры концерна, год спустя им удалось взломать защиту, после чего на протяжении 4 лет они постепенно похищали данные.

Посольство Китая в Германии категорически отвергло эти обвинения, заявив о своем осуждении любых форм кибершпионажа.