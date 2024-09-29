Наука и технологии
Опубликовано 29 сентября 2024, 20:15
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Хакеры взломали Wi-Fi на ж/д станциях Великобритании и начали рассылать угрозы

Начали убеждать в риске терактов
Руководство Network Rail, правительственного агентства Великобритании, обслуживающего большую часть железнодорожной инфраструктуры в стране, сообщило о взломе хакерами общественного Wi-Fi на крупных вокзалах. Киберпреступники начали сеять панику, рассылая сообщения о терактах.
Хакеры взломали Wi-Fi на ж/д станциях Великобритании и начали рассылать угрозы
© DAVID HOLT from London, England, London Bridge Station, CC BY 2.0 / Wikimedia Commons

Известно, что как только пассажиры подключались к сети на вокзале, сразу получали пуш-уведомления и сообщения по другим каналам о террористических атаках в Великобритании и по всей Европе. После информационной атаки руководство Network Rail отключило Wi-Fi для препятствования нагнетанию паники и дезинформации.

Как отмечает портал Cybernews, кибератака затронула по меньшей мере десять станций в Лондоне, включая Лондон Бридж, Юстон и Ватерлоо, а также станции в Бирмингеме, Манчестере, Глазго и Эдинбурге. Британская транспортная полиция ведёт расследование инцидента, при этом атака могла затронуть и другие организации.

«В настоящее время мы разбираемся с инцидентом, связанным с кибербезопасностью, который затронул общественный Wi-Fi на управляемых станциях Network Rail», — сказано в заявлении организации.