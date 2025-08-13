Хакеры взломали YouTube-канал Google India и запустили криптоскам в прямом эфире

Судя по скриншотам, появившимся в сети, злоумышленники запустили прямой эфир, полностью посвященный продвижению своих крипто интересов.

Вскоре канал был отключен, но к тому моменту многие страницы Google India, где были встроены видео с YouTube, остались с «битым» контентом.

Подобные атаки на YouTube стали распространенной схемой: мошенники захватывают популярные каналы, чтобы получить доступ к большой аудитории и продвигать схемы с криптовалютами.