Хакеры взломали YouTube-канал Google India и запустили криптоскам в прямом эфире

Хакеры взломали YouTube-канал Google India и запустили криптоскам в прямом эфиреНеожиданно
Судя по скриншотам, появившимся в сети, злоумышленники запустили прямой эфир, полностью посвященный продвижению своих крипто интересов.
Вскоре канал был отключен, но к тому моменту многие страницы Google India, где были встроены видео с YouTube, остались с «битым» контентом.
Подобные атаки на YouTube стали распространенной схемой: мошенники захватывают популярные каналы, чтобы получить доступ к большой аудитории и продвигать схемы с криптовалютами.
Обычно это сопровождается изменением оформления канала и запуском стримов с поддельными акциями или розыгрышами токенов.
Пока Google официально не подтвердил детали инцидента, но, если утечка правдива, это демонстрирует, что даже крупные корпорации уязвимы.
Эксперты напоминают, что кибербезопасность требует постоянного обновления методов защиты, а любая ошибка может стать входной точкой для атаки.