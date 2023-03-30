Хакеры замаскировали вирус под браузер Tor для кражи криптовалюты

Хищение криптовалюты — это необратимый денежный перевод. Надежды вернуть средства жертвам в таких случаях практически нет. При этом зловред пассивен большую часть времени, из-за чего его трудно заметить в системе. Большинству вредоносных программ требуется канал связи между оператором и системой жертвы, данный же зловред действует без связи и полностью автономен. Такие программы могут годами находиться в системе пользователя, не проявляя признаков присутствия, пока не достигнут цели — подмены адреса криптокошелька жертвы.



