Хакеры замаскировали вирус под браузер Tor для кражи криптовалюты

Хакеры замаскировали вирус под браузер Tor для кражи криптовалютыОсновной целью являются россияне
Россиян начал атаковать троян CryptoClipper, ворующий криптовалюту. Распространяется вирус вместе с фейковым установщиком браузера-анонимайзера Tor. Активность вируса зафиксировали специалисты «Лаборатории Касперского».
Фото: Сhainalysis.com
Как только троян попадает в систему, сразу регистрируется в автозапуске и всегда «сопровождает» пользователя, мониторя буфер обмена. Программа маскируется под легитимные приложения, копируя их ярлыки, например, Utorrent. Если в буфере появляется адрес, похожий на криптокошелёк, CryptoClipper сразу меняет его на адрес, ведущий к оператору вируса. Из-за такой схемы пострадали пользователи криптосервисов в 52 странах, но главная цель злоумышленников — россияне.
Хищение криптовалюты — это необратимый денежный перевод. Надежды вернуть средства жертвам в таких случаях практически нет. При этом зловред пассивен большую часть времени, из-за чего его трудно заметить в системе. Большинству вредоносных программ требуется канал связи между оператором и системой жертвы, данный же зловред действует без связи и полностью автономен. Такие программы могут годами находиться в системе пользователя, не проявляя признаков присутствия, пока не достигнут цели — подмены адреса криптокошелька жертвы.