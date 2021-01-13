Хакеры заперли пояса верности для мужчин и потребовали выкуп за освобождение в биткоинах

Так, один из пользователей пояса получил сообщение с текстом: «твой член теперь мой», передаёт Vice. За то, чтобы «отпереть» устройство, хакер попросил у жертвы выкуп в биткоинах. Другой пострадавший, именующий себя Робертом, также получил запрос на 0,02 биткоина (около 750 долларов или 55,4 тыс рублей). Правда, в его случае проблема не была критичной, т.к. его детородный орган не был заключён в пояс.

Отметим, что изначально об уязвимости в поясах Cellmate стало известно ещё в октябре 2020 года. Именно тогда специалисты по кибербезопасности предупредили, что из-за «дыры» в системе девайса есть возможность заблокировать его на расстоянии. Видимо, именно до этой уязвимости и добрались хакеры.