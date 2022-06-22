Хакеры ждали два месяца, пока у взломанной жертвы появятся деньги на карте для кражи

Ещё в апреле злоумышленники завладели данными счёта местного жителя. Но так как на нём не было никаких денег, они стали ждать. И вот, два месяца спустя, когда мужчина получил отпускные, они украли у него всю сумму — около 32 тыс рублей.

Сообщается, что все эти два месяца хакеры исправно заходили в интернет-банкинг и проверяли, не появились ли на счету взломанного мужчины какие-либо деньги.

Напомним, что ранее в Сети появилась информация о том, что хакеры украли данные у каждого второго атакованного россиянина с VPN. При этом атаки происходят прицельно, с целью кражи данных.