Хакеры ждали два месяца, пока у взломанной жертвы появятся деньги на карте для кражи

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Хакеры ждали два месяца, пока у взломанной жертвы появятся деньги на карте для кражиЗвучит как готовый сценарий для голливудского фильма
Очень часто бывает так, что хакеры тратят немало времени на взлом жертвы, после чего достаточно быстро крадут её деньги. Но в Беларуси произошла обратная ситуация.
Ещё в апреле злоумышленники завладели данными счёта местного жителя. Но так как на нём не было никаких денег, они стали ждать. И вот, два месяца спустя, когда мужчина получил отпускные, они украли у него всю сумму — около 32 тыс рублей.
Сообщается, что все эти два месяца хакеры исправно заходили в интернет-банкинг и проверяли, не появились ли на счету взломанного мужчины какие-либо деньги.
Напомним, что ранее в Сети появилась информация о том, что хакеры украли данные у каждого второго атакованного россиянина с VPN. При этом атаки происходят прицельно, с целью кражи данных.