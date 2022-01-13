ХАМАС поймал вооруженного дельфина-шпиона из Израиля

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ХАМАС поймал вооруженного дельфина-шпиона из ИзраиляИзраиль на обвинения не ответил
ХАМАС утверждает, что захватил израильского шпиона "дельфина-убийцу", вооруженного гарпуном для охоты на его бойцов у побережья Газы.
В видеоролике, опубликованном в интернете военным крылом палестинской организации, утверждается, что одно из их морских боевых подразделений обнаружило и захватило враждебного дельфина в море.
Сообщается, что военно-морское подразделение преследовало предполагаемого агента израильской разведки, оснащенного оружием, способным "убивать" бойцов ХАМАС.
Пресс-секретарь Абу Хамза заявил, что дельфин был найден одним из бойцов.
Они показали кадры, на которых запечатлена упряжь, предположительно снятая с захваченного шпиона, которая была заряжена оружием, похожим на гарпун, но похожим на устройства, используемые в морских экспериментах на флоте США, России и Украины.
Израиль пока что не ответил на обвинения.
Источник: Daily Mail