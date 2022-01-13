ХАМАС поймал вооруженного дельфина-шпиона из Израиля

В видеоролике, опубликованном в интернете военным крылом палестинской организации, утверждается, что одно из их морских боевых подразделений обнаружило и захватило враждебного дельфина в море.

Сообщается, что военно-морское подразделение преследовало предполагаемого агента израильской разведки, оснащенного оружием, способным "убивать" бойцов ХАМАС.

Пресс-секретарь Абу Хамза заявил, что дельфин был найден одним из бойцов.