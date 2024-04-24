Характеристики и результаты тестов чипа Qualcomm Snapdragon X Plus утекли в сеть накануне анонса

Ресурсу Videocardz удалось заранее узнать характеристики одного из X Plus-чипов и его результаты тестов.

Согласно информации, Qualcomm initially планирует выпустить четыре модели новых процессоров: X1E-84-100, X1E-80-100, X1E-78-100 и X1P-64-100.

Ранее сообщалось о восьми чипах в сериях X Elite и X Plus, но остальные, вероятно, дебютируют позже.

Серия X Elite, как уже известно, будет иметь 12 ядер с частотой от 3.4 до 4.2 ГГц и встроенную графику Adreno, обеспечивающую производительность до 4.6 терафлопс. Также на борту быстрый NPU для ИИ-задач.

Представители серии X Plus будут отличаться меньшим количеством ядер. У модели X1P-64-100 10 ядер, работающих на частоте 3.4 ГГц. Объем кэш-памяти такой же, как у X Elite — 42 МБ. NPU будет выдавать аналогичную производительность — 45 TOPS. GPU — 3.8 терафлопс.