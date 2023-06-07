Характеристики «неуязвимой» иранской ракеты вызвали сомнения у российских экспертов

Дандыкин обозначил, что заявленные скорость в 12-13 Махов и дальность 1400 км выглядят «странно», особенно учитывая текущий уровень развития иранской оборонной отрасли. Несмотря на это, он признал, что «чудеса бывают».

На данный момент гиперзвуковым оружием обладают лишь две страны — Россия и Китай, отметил эксперт. Дандыкин также предположил, что демонстрация ракеты могла быть сигналом для Израиля и США со стороны Тегерана.

Эксперт исключил вероятность передачи Ираном России подобных боеприпасов. По его словам, в российских арсеналах уже имеется «весь спектр крылатых и баллистических ракет».